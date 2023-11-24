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Пушич: Чигринський та Петряк травмувалися під час гри з Рухом

У команді є травмовані
Сьогодні 17:37 185 0
Пушич: Чигринський та Петряк травмувалися під час гри з Рухом
#Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

Двоє гравців Шахтаря травмувалися під час товариського матчу з Рухом (1:3), який відбувся під час міжнародної павзи.

Про це розповів головний тренер "гірників" Маріно Пушич.

"Зараз у нас є троє травмованих футболістів. Чигринський та Петряк травмувалися під час товариської зустрічі минулого понеділка. В одного гравця може бути щось серйозне, в іншого, найімовірніше, ні. Доведеться зачекати.

Також Бондаренко досі не з нами, сподіваємося на його швидкий прогрес. Ми щойно спілкувалися, і він добре почувається. Треба дочекатися зеленого світла щодо певних аспектів його відновлення. Сподіваємося, усе відбуватиметься швидко", – сказав Пушич.

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