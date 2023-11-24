Пушич: Чигринський та Петряк травмувалися під час гри з Рухом

Двоє гравців Шахтаря травмувалися під час товариського матчу з Рухом (1:3), який відбувся під час міжнародної павзи.

Про це розповів головний тренер "гірників" Маріно Пушич.

"Зараз у нас є троє травмованих футболістів. Чигринський та Петряк травмувалися під час товариської зустрічі минулого понеділка. В одного гравця може бути щось серйозне, в іншого, найімовірніше, ні. Доведеться зачекати.

Також Бондаренко досі не з нами, сподіваємося на його швидкий прогрес. Ми щойно спілкувалися, і він добре почувається. Треба дочекатися зеленого світла щодо певних аспектів його відновлення. Сподіваємося, усе відбуватиметься швидко", – сказав Пушич.