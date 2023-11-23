Визначився арбітр матчу Маккабі - Зоря

Головним арбітром матчу став Лукас Фандріх

Джерело - офіційний сайт Зорі.

У перенесеному матчі 3-го туру Ліги конференцій луганська Зоря зіграє з Маккабі (Тель Авів).

УЄФА призначив на матч бригаду арбітрів із Швейцарії.

Головним арбітром матчу став Лукас Фандріх. Асистентами призначено Йонас Ерні та Гійом Майре.

Арбітр VAR – Ліонел Чуді. 4-й суддя Йоханнес ван Мандах також є швейцарцем. Спостерігач матчу – румунець Аугустус Константин

Матч відбудеться в суботу, 25-го листопада, та розпочнеться о 17:30 за київським часом.

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