Беллінгем провів повноцінне тренування напередодні матчу з Кадісом

Англієць пропустив матчі проти Браги та Валенсії

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем без жодних проблем провів тренування перед матчем 14-го туру Ла-Ліги проти Кадіса.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

Через травму англієць пропустив матчі проти Браги та Валенсії, а також не зіграв за збірну Англії проти Мальти та Північної Македонії у кваліфікації Євро-2024.

🚨 Jude Bellingham completed today’s training session without any problems. @DAZN_ES pic.twitter.com/bZTXyTZupP — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 23, 2023

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