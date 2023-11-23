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Беллінгем провів повноцінне тренування напередодні матчу з Кадісом

Англієць пропустив матчі проти Браги та Валенсії
Сьогодні 14:22 120 0
Беллінгем провів повноцінне тренування напередодні матчу з Кадісом
Фото: Getty Images
#Реал Мадрид, #Джуд Беллінгем

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем без жодних проблем провів тренування перед матчем 14-го туру Ла-Ліги проти Кадіса.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

Через травму англієць пропустив матчі проти Браги та Валенсії, а також не зіграв за збірну Англії проти Мальти та Північної Македонії у кваліфікації Євро-2024.

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