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Форвард Ноттінгем Форест Авонії пропустить кілька місяців через травму

У нього рецидив травми паху
Сьогодні 14:19 133 0
Форвард Ноттінгем Форест Авонії пропустить кілька місяців через травму

Джерело - офіційний сайт Ноттінгем Форест.

Нападник Ноттінгем Форест Тайво Авонії отримав травму і вибув на довгий термін.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Футболіст зіграв 60 хвилин за збірну Нігерії у матчі кваліфікації ЧС-2026 проти Лесото (1:1).

Пізніше виявилось, що у нього рецидив травми паху, яку гравець отримав у жовтні.

Точний строк відновлення не вказаний. Зазначено, що гравець пропустить кілька місяців.

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