Джерело - офіційний сайт Ноттінгем Форест.
Нападник Ноттінгем Форест Тайво Авонії отримав травму і вибув на довгий термін.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Футболіст зіграв 60 хвилин за збірну Нігерії у матчі кваліфікації ЧС-2026 проти Лесото (1:1).
Пізніше виявилось, що у нього рецидив травми паху, яку гравець отримав у жовтні.
Точний строк відновлення не вказаний. Зазначено, що гравець пропустить кілька місяців.
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