У нього рецидив травми паху

Джерело - офіційний сайт Ноттінгем Форест.

Нападник Ноттінгем Форест Тайво Авонії отримав травму і вибув на довгий термін.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Футболіст зіграв 60 хвилин за збірну Нігерії у матчі кваліфікації ЧС-2026 проти Лесото (1:1).

Пізніше виявилось, що у нього рецидив травми паху, яку гравець отримав у жовтні.

Точний строк відновлення не вказаний. Зазначено, що гравець пропустить кілька місяців.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!