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Барнслі дискваліфікували з Кубка Англії

У матчі взяв участь футболіст, який не мав права з'являтись на полі.
Сьогодні 23:09 161 0
Барнслі дискваліфікували з Кубка Англії

Джерело - bbc.com.

Барнслі дискваліфікували з Кубка Англії через неправомірну участь футболіста.

Про рішення Футбольної асоціації повідомило BBC.

Барнслі, який наразі виступає у третьому англійському дивізіоні, у нинішньому розіграші Кубка Англії провів два матчі проти Горшема. Спочатку команди зіграли внічию з рахунком 3:3, а перегравання виграв Барнслі з рахунком 3:0 та вийшов до наступного раунду.

Однак у другому матчі команд на поле вийшов футболіст, який не відповідає вимогам Футбольної асоціації та, власне, став причиною дискваліфікації. Барнслі має право подати апеляцію на це рішення, однак в клубі заявили, що визнають свою провину.

Барнслі не називає футболіста, який міг стати причиною відсторонення, однак лише один гравець потрапляє під заборону Футбольної асоціації. У старті команди на перегравання вийшов форвард Ейден Марш, який в день першого матчу був в оренді. Згідно правил проведення Кубка Англії, у переграванні можуть грати лише гравці, які взяли участь у першому матчі.

Таким чином, у другому раунді турніру зіграє Горшем, який зустрінеться із Саттоном. Гра відбудеться у суботу, 2 грудня.

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