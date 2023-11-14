Спаллетті: Італія остерігається матчів з Північною Македонією та Україною

Головний тренер збірної Італії з футболу Лучано Спаллетті оцінив шанси своєї команди у вирішальних поєдинках відбіркового циклу чемпіонату Європи-2024 проти Північної Македонії (17 листопада) та України (20 листопада).

Про це розповів сам італійський фахівець.

"Якщо говорити про склад, то давайте виграємо матч проти Північної Македонії, а потім думатимемо про зміни. Звісно, зміни перед Україною будуть, ми зіграємо дві зустрічі за короткий період.

Страх? Він з нами, він нікуди не зникає, але ми пройдемо все це разом. В останньому матчі з Англією, який ми програли (1:3), я бачив багато позитивних речей. Їх треба зберегти", - сказав Спаллетті.