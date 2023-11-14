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Спаллетті: Італія остерігається матчів з Північною Македонією та Україною

Лучано Спаллетті прокоментував вирішальні матчі у відборі на Євро-2024
Сьогодні 10:48 171 0
Спаллетті: Італія остерігається матчів з Північною Македонією та Україною
#Лучано Спаллетті

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Італії з футболу Лучано Спаллетті оцінив шанси своєї команди у вирішальних поєдинках відбіркового циклу чемпіонату Європи-2024 проти Північної Македонії (17 листопада) та України (20 листопада).

Про це розповів сам італійський фахівець.

"Якщо говорити про склад, то давайте виграємо матч проти Північної Македонії, а потім думатимемо про зміни. Звісно, зміни перед Україною будуть, ми зіграємо дві зустрічі за короткий період.

Страх? Він з нами, він нікуди не зникає, але ми пройдемо все це разом. В останньому матчі з Англією, який ми програли (1:3), я бачив багато позитивних речей. Їх треба зберегти", - сказав Спаллетті.

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