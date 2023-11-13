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Спортивний директор Жирони: Початок сезону перевершує всі наші очікування

Сьогодні 19:20 304 0
Спортивний директор Жирони: Початок сезону перевершує всі наші очікування
#Жирона

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Жирона перевершила очікування на початку сезону чемпіонату Іспанії.

Про це сказав спортивний директор команди Кіке Карсель.

"Це початок сезону, який перевершує всі наші очікування. Звісно, ми сподівалися на це, тому що в нас дуже сильний тренер, чітка ідентичність та ідея гри, гравці високої якості, які працюють разом вже тривалий час, але ми не могли очікувати такого старту. Ніхто не міг уявити цього.

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Тим не менш, ми думали, що зможемо провести хороший сезон, тому що дуже добре виступили минулого року. У нас не найлегший графік, але гра за грою ми набуваємо впевненості, і це видно на полі", – сказав Карсель.

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