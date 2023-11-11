Шахтар призначив 28-річного бельгійця тренером з фізпідготовки

У штаб Маріно Пушича увійшов ще один фахівець

28-річний бельгієць Рул Тамбер призначений тренером із фізичної підготовки Шахтаря і допомагатиме головному тренеру Маріно Пушичу.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Тамбер був професійним футболістом, виступав на позиції правого та центрального захисника за бельгійський КСК Гейст (2 голи, 20 жовтих та 3 червоні картки у 135 матчах) у другому та третьому дивізіонах Бельгії.

Після завершення футбольної кар’єри Тамбер працював у Левені та Генку, зокрема помічником тренера з фізичної підготовки.

Нагадаємо, Пушич визнаний найкращим тренером 13 туру УПЛ.