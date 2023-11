Політано підпише новий контракт з Наполі

Правий вінгер Наполі Маттео Політано близький до продовження співпраці зі своїм клубом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

30-річний італієць разом зі своїми представниками найближчими днями проведе зустріч з клубом, щоб спробувати закрити угоду.

