Мілан цікавиться найкращим бомбардиром Бундесліги

Гірассі може залишити Штутгарт

Мілан проявляє інтерес до форварда Штутгарта Серу Гірассі.

Про це повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо.

Россонері шукають посилення лінії атаки команди, і готові вийти на трансферний ринок уже в січні.

На цей час Серу Гірассі лідирує в бомбардирських перегонах Бундесліги з 14 голами у 8 матчах. У січні 2024 року в контракті 27-річного гвінейського форварда почне діяти клаусула в розмірі 17,5 мільйона євро.

Раніше вже повідомлялося про інтерес англійського Фулгема до Гірассі.