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Мілан цікавиться найкращим бомбардиром Бундесліги

Гірассі може залишити Штутгарт
Сьогодні 22:11 185 0
Мілан цікавиться найкращим бомбардиром Бундесліги
#Мілан

Джерело - sport.ua.

Мілан проявляє інтерес до форварда Штутгарта Серу Гірассі.

Про це повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо.

Россонері шукають посилення лінії атаки команди, і готові вийти на трансферний ринок уже в січні. 

На цей час Серу Гірассі лідирує в бомбардирських перегонах Бундесліги з 14 голами у 8 матчах. У січні 2024 року в контракті 27-річного гвінейського форварда почне діяти клаусула в розмірі 17,5 мільйона євро.

Раніше вже повідомлялося про інтерес англійського Фулгема до Гірассі.

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