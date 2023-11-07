Мілан цікавиться найкращим бомбардиром Бундесліги

Джерело - sport.ua.
Мілан проявляє інтерес до форварда Штутгарта Серу Гірассі.
Про це повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо.
Россонері шукають посилення лінії атаки команди, і готові вийти на трансферний ринок уже в січні.
На цей час Серу Гірассі лідирує в бомбардирських перегонах Бундесліги з 14 голами у 8 матчах. У січні 2024 року в контракті 27-річного гвінейського форварда почне діяти клаусула в розмірі 17,5 мільйона євро.
Раніше вже повідомлялося про інтерес англійського Фулгема до Гірассі.