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ЛНЗ - Колос: Стартові склади команд

Стали відомі стартові склади команд
Сьогодні 12:35 246 0
ЛНЗ - Колос: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13-го туру УПЛ черкаський ЛНЗ зіграє з Колосом.

Стартові склади: 

ЛНЗ: Пеньков, Калюжний, Шестаков, Бойко, Норенков, Хобленко, Муравський, Рибалка, Ковлєв, Савін, Стасюк

Запасні: Самойленко, Лопирьонок, Селін, Насонов, Банада, Тарасенко, Пасіч, Наумець, Прядун, Тищенко, Хамелюк, Олійник

Колос: Фесюн, Ємець, Чорноморець, Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Богданов, Демченко, Мякушко, Безбородко, Ільїн

Запасні: Мисак, Горох, Золотов, Гончаренко, Мілько, Кукош, Оріховський, Тотовицький, Болбат, Салабай, Попов, Велетень

Початок матчу о 13:00 за київським часом. 

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