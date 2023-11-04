ЛНЗ - Колос: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
У матчі 13-го туру УПЛ черкаський ЛНЗ зіграє з Колосом.
Стартові склади:
ЛНЗ: Пеньков, Калюжний, Шестаков, Бойко, Норенков, Хобленко, Муравський, Рибалка, Ковлєв, Савін, Стасюк
Запасні: Самойленко, Лопирьонок, Селін, Насонов, Банада, Тарасенко, Пасіч, Наумець, Прядун, Тищенко, Хамелюк, Олійник
Колос: Фесюн, Ємець, Чорноморець, Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Богданов, Демченко, Мякушко, Безбородко, Ільїн
Запасні: Мисак, Горох, Золотов, Гончаренко, Мілько, Кукош, Оріховський, Тотовицький, Болбат, Салабай, Попов, Велетень
Початок матчу о 13:00 за київським часом.
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