Полісся - Олександрія: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Полісся у матчі 1/4 фіналу Кубка України прийме Олександрію.
Стартові склади команд:
Полісся: Бойко – Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Морозко – Танковський, Крушинський – Янаков, Грицук, Козак – Шастал.
Запасні: Кудрик, Гітченко, Кравченко, Огіря, Кушніренко, Тейлор, Макуана, Аріелсон, Мустафаєв.
Олександрія: Шевченко – Мартинюк, Логінов, Савченко, Скорко – Смирний, Михайленко, Сігеєв – Шулянський, Андрейчук, Джевані.
Запасні: Єрмаков, Кравченко, Копина, Білошевський, Шостак, Плакса, Кулаковський, Калітвінцев, Погорілий.
Матч розпочнеться о 15:00.