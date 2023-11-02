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Полісся - Олександрія: Стартові склади команд

Стартові склади команд
Сьогодні 14:43 181 0
Полісся - Олександрія: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

Полісся у матчі 1/4 фіналу Кубка України прийме Олександрію.

Стартові склади команд:

Полісся: Бойко – Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Морозко – Танковський, Крушинський – Янаков, Грицук, Козак – Шастал.

Запасні: Кудрик, Гітченко, Кравченко, Огіря, Кушніренко, Тейлор, Макуана, Аріелсон, Мустафаєв.

Олександрія: Шевченко – Мартинюк, Логінов, Савченко, Скорко – Смирний, Михайленко, Сігеєв – Шулянський, Андрейчук, Джевані.

Запасні: Єрмаков, Кравченко, Копина, Білошевський, Шостак, Плакса, Кулаковський, Калітвінцев, Погорілий.

Матч розпочнеться о 15:00.

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