Аль-Хілаль зацікавлений у трансфері захисника Лаціо

Лівий захисник Лаціо Адам Марушич потрапив у сферу інтересів Аль-Хілаля.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Саудівський клуб хоче підписати футболіста, контракт якого з Лаціо закінчується 30 червня 2025 року.

#AlHilal have shown interest in #Lazio’s fullback Adam #Marusic, who has been sponsored to Saudi’s Club by his friend and the former teammates Milinkovic Savic. Marusic’s contract currently expires in 2025. #transfers 🇸🇦