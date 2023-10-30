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Аль-Хілаль зацікавлений у трансфері захисника Лаціо

Саудівський клуб хоче підписати футболіста
Сьогодні 18:28 201 0
Аль-Хілаль зацікавлений у трансфері захисника Лаціо
Фото: Getty Images
#Лаціо

Джерело - Чемпіон.

Лівий захисник Лаціо Адам Марушич потрапив у сферу інтересів Аль-Хілаля.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Саудівський клуб хоче підписати футболіста, контракт якого з Лаціо закінчується 30 червня 2025 року.

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