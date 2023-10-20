Президент Наполі: Я вважаю, що у міжнародних матчах мають брати участь гравці не старше 22 років

Клубам, чиї гравці отримують травми під час матчів за збірні мають збільшити суму компенсацій.

Про це заявив президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс.

"Починаючи з 2013 року ми отримали близько 4 мільйонів євро відшкодувань за участь наших гравців у міжнародних матчах, не дивлячись на те, що завжди викликалося не менше 10 людей. Це недобре. Я вважаю, що у міжнародних матчах мають брати участь гравці не старше 22 років, щоб вони отримували ігрову практику і були на видноті.

Також я вважаю, що слід залишати вибір за клубом, відпускати гравця у збірну чи ні, особливо якщо це товариський матч. Якщо я заплатив 50 мільйонів євро за гравця, а він повернувся травмованим, то вони повинні відшкодувати клубу кожен день його відсутності. Просто подумайте про Неймара", — сказав Де Лаурентіс.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!