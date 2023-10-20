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Челсі активував опцію продовження контракту Матсена

Сьогодні 11:41 135 0
Челсі активував опцію продовження контракту Матсена
#Челсі

Джерело - Чемпіон.

Челсі активував опцію продовження контракту з лівим захисником Ієном Матсеном.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Клуб хотів запобігти тому, щоб гравець пішов як вільний агент. Тепер його угода розрахована до червня 2025 року.

Клуб буде намагатись узгодити з гравцем ще довший контракт. Якщо він не погодиться, то його спробують продати.

21-річний нідерландець у поточному сезоні провів 8 матчів за Челсі в усіх турнірах. Transfermarkt оцінює його у 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Челсі та Ліверпуль готові вступити в боротьбу за Мбаппе.

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