Челсі активував опцію продовження контракту Матсена

Челсі активував опцію продовження контракту з лівим захисником Ієном Матсеном.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Клуб хотів запобігти тому, щоб гравець пішов як вільний агент. Тепер його угода розрахована до червня 2025 року.

Клуб буде намагатись узгодити з гравцем ще довший контракт. Якщо він не погодиться, то його спробують продати.

21-річний нідерландець у поточному сезоні провів 8 матчів за Челсі в усіх турнірах. Transfermarkt оцінює його у 20 мільйонів євро.

🚨🔵 Chelsea have activated a clause into Ian Maatsen’s contract to extend his deal until June 2025.#CFC wanted to avoid free exit for the fullback as @NizaarKinsella reported.



Chelsea will try to get longer deal sealed in the next months or he could be sold in 2024. pic.twitter.com/k6IbvkOkCx