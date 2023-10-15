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Збірна України U-17 зіграла внічию з Фінляндією на старті відбору до Євро-2024

Сьогодні 17:12 255 0
Збірна України U-17 зіграла внічию з Фінляндією на старті відбору до Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 жовтня, юнацька збірна України U-17 матчем із Фінляндією стартувала у кваліфікаційному раунді Євро-2024.

Поєдинок був зіграний в Ліхтенштейні в місті Трізен на стадіоні Шпортплац Блуменау. Перший тайм минув без забитих м’ячів, а в середині другої половини зустрічі підопічні Володимира Єзерського відкрили рахунок у зустрічі зусиллями Назара Дехтяра. Проте згодом фінським юнакам вистачило шести хвилин, щоб вирівняти становище та вийти вперед. Зрештою, автогол суперників під кінець матчу дозволив українцям завершити протистояння нічийним результатом.

У наступному матчі юнацька збірна України U-17 18 жовтня зіграє з господарем міні-турніру Ліхтенштейном, а 21 жовтня зустрінеться з Німеччиною.

Євро-2024 U-17
Кваліфікація
1 тур, 15 жовтня

Фінляндія U-17 - Україна U-17 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 67 Дехтяр, 1:1 - 70 Сілтанен, 2:1 - 76 Меро, 2:2 - 87 Кангасніємі (аг)

Фінляндія U-17: Мауконен, Ле Гофф-Конан, Кангасніємі, Сандлер, Парккіла, Нзоко (Тулехмо, 89), Мультала (Вейсс, 71), Сілтанен, Коуккум'які (Вестербакка, 89), Далдум (Меро, 71), Кірілов.

Україна U-17: Петренко, Шелікета, Дехтяр (Данковський, 84), Третяк, Рибак, Оличенко (Гармаш, 76), Сорока, Люсін, Богданов, Бондар (Ухань, 76), Степанов (Денисов, 56).  

Попередження: Нзоко (26), Сілтанен (83), Кангасніємі (86).

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