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Сваток: Північна Македонія — дуже сильний суперник

Олександр Сваток прокоментував матчу відбору Євро-2024 проти Північної Македонії.
Сьогодні 21:30 196 0
Сваток: Північна Македонія — дуже сильний суперник
#Олександр Сваток

Джерело - УАФ.

Збірну України очікує важкий матч проти Північної Македонії у відборі Євро-2024.

Про це розповів центральний захисник збірної України Олександр Сваток.

"Завжди приємно приїжджати до збірної, тому я дуже задоволений. Добирався сюди пару днів, але то неважливо. Головне, що я приїхав і включився в процес.

Тренерський штаб уже дає нам зрозуміти, що хоче бачити в наступному матчі з Північною Македонією. Тож починаємо напрацьовувати ігрові схеми. Проходять дуже цікаві інтенсивні тренування. Трохи важко після дороги, але сьогодні вже розбігався, тому завтра буде легше. Я не прошу від тренерів ніяких послаблень, пов'язаних із сьогоднішнім прибуттям. Запізнився на збір — треба надолужувати.

Північна Македонія — дуже сильний суперник. Ми це побачили й в першому поєдинку, і як вони грали з італійцями. Це якісна команда з хорошими гравцями, тож у нас буде нелегкий матч. Треба налаштовуватися на кожну гру, як на останню, адже у збірній по-іншому й не може бути. Я впевнений, що на трибунах буде багато наших уболівальників, тож очікуємо на гарну підтримку", — сказав Сваток.

Матч відбудеться у суботу, 14 жовтня, о 16:00.

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