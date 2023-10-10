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Бражко: Здивувався, коли мені зателефонував агент і сказав про інтерес Торіно

Вчора 23:56 142 0
Бражко: Здивувався, коли мені зателефонував агент і сказав про інтерес Торіно
#Динамо Київ, #Володимир Бражко

Джерело - Чемпіон.

Опорний півзахисник Динамо Володимир Бражко міг перейти до італійського Торіно, який робив пропозиції щодо гравця влітку цього року.

Про це сказав сам гравець киян.

"Я здивувався. Мені зателефонував агент і сказав, що "Торіно" цікавиться мною. Потім надійшла перша пропозиція - відмовили. Друга була. А після цього вже було затишшя, все.

Після зацікавленості з боку Торіно за мною ще більше стежитимуть. Може, вийде якийсь і кращий клуб. Потрібно показувати себе на полі, все буде як буде", - розповів Бражко.

Нагадаємо, що за інформацією джерел, італійський клуб пропонував за гравця 5 млн євро плюс бонуси, однак отримав відмову так, як сума не задовольнила президента Динамо Ігоря Суркіса, який вважає, що в майбутньому хавбек буде набагато дорожчим.

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