Бражко: Здивувався, коли мені зателефонував агент і сказав про інтерес Торіно

Джерело - Чемпіон.
Опорний півзахисник Динамо Володимир Бражко міг перейти до італійського Торіно, який робив пропозиції щодо гравця влітку цього року.
Про це сказав сам гравець киян.
"Я здивувався. Мені зателефонував агент і сказав, що "Торіно" цікавиться мною. Потім надійшла перша пропозиція - відмовили. Друга була. А після цього вже було затишшя, все.
Після зацікавленості з боку Торіно за мною ще більше стежитимуть. Може, вийде якийсь і кращий клуб. Потрібно показувати себе на полі, все буде як буде", - розповів Бражко.
Нагадаємо, що за інформацією джерел, італійський клуб пропонував за гравця 5 млн євро плюс бонуси, однак отримав відмову так, як сума не задовольнила президента Динамо Ігоря Суркіса, який вважає, що в майбутньому хавбек буде набагато дорожчим.