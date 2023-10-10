Бражко: Здивувався, коли мені зателефонував агент і сказав про інтерес Торіно

Опорний півзахисник Динамо Володимир Бражко міг перейти до італійського Торіно, який робив пропозиції щодо гравця влітку цього року.

Про це сказав сам гравець киян.

"Я здивувався. Мені зателефонував агент і сказав, що "Торіно" цікавиться мною. Потім надійшла перша пропозиція - відмовили. Друга була. А після цього вже було затишшя, все.

Після зацікавленості з боку Торіно за мною ще більше стежитимуть. Може, вийде якийсь і кращий клуб. Потрібно показувати себе на полі, все буде як буде", - розповів Бражко.