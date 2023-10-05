Захисник Брайтона Еступіньян отримав серйозну травму

Еквадорець отримав травму у матчі АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Лівий захисник Брайтона Первіс Еступіньян через травму не допоможе команді найближчим часом.

Про це розповів головний тренер команди Роберто Де Дзербі.

"Еступіньян травмований, можу сказати, що він тривалий час не зможе грати. Звичайно, ми втрачаємо важливого гравця", - сказав Де Дзербі.

🔵🇪🇨 Bad news for Brighton as Pervis Estupinan will be out for “long time”, says Roberto de Zerbi.



“Estupinan is injured, I can say that he can't play for a long time. Of course we lose an important player”. pic.twitter.com/5jMhOGz76N — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 4, 2023

В останньому матчі Брайтона у межах 7-го туру АПЛ проти Астон Вілла (1:6) 25-річний еквадорець був замінений у перерві.

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