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Захисник Брайтона Еступіньян отримав серйозну травму

Еквадорець отримав травму у матчі АПЛ
Сьогодні 18:17 159 0
Захисник Брайтона Еступіньян отримав серйозну травму
#Брайтон, #Роберто Де Дзербі

Джерело - Чемпіон.

Лівий захисник Брайтона Первіс Еступіньян через травму не допоможе команді найближчим часом.

Про це розповів головний тренер команди Роберто Де Дзербі.

"Еступіньян травмований, можу сказати, що він тривалий час не зможе грати. Звичайно, ми втрачаємо важливого гравця", - сказав Де Дзербі.

В останньому матчі Брайтона у межах 7-го туру АПЛ проти Астон Вілла (1:6) 25-річний еквадорець був замінений у перерві.

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