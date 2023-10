Захисник Брайтона Еступіньян отримав серйозну травму

Лівий захисник Брайтона Первіс Еступіньян через травму не допоможе команді найближчим часом.

Про це розповів головний тренер команди Роберто Де Дзербі.

🔵🇪🇨 Bad news for Brighton as Pervis Estupinan will be out for “long time”, says Roberto de Zerbi.



“Estupinan is injured, I can say that he can't play for a long time. Of course we lose an important player”. pic.twitter.com/5jMhOGz76N