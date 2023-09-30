Сікан та Кащук - у старті Шахтаря на матч з Ворсклою

Стали відомі стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла на виїзді зіграє з Шахтарем у матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги.

Стартові склади команд:

Шахтар: Різник, Гочолейшвілі, Чигринський, Міроші, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Сікан, Кащук

Запасні: Рудько, Пузанков, Егіналдо, Криськів, Швед, Келсі, Матвієнко, Конопля, Очеретько, Назарина, Козік, Ракицький

Ворскла: Ісенко, Пердута, Челядін, Хрипчук, Скляр, Якубу, Крупський, Нестеренко, Павлюк, Кане, Степанюк

Запасні: Єрмолов, Домолега, Ізотов, Оденцов, Черниш, Тіагуіньо, Островський

Початок о 17:00 за київським часом.