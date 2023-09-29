Ракицький отримав двоматчеву дискваліфікацію

Захисника відсторонили на дві гри

Джерело - УАФ.

Захисник Шахтаря Ярослав Ракицький отримав дискваліфікацію на два матчі за рішенням Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ.

Про це повідомляє УАФ.

Таке рішення КДК ухвалив, розглянувши вилучення Ракицького у гостьовому матчі восьмого туру Української прем'єр-ліги проти львівського Руху. З двох матчів на одну дискваліфікацію умовна.

Також було оштрафовано черкаський ЛНЗ, київську Оболонь та житомирське Полісся за порушення заборони на допуск глядачів на стадіон на час дії воєнного стану.

Нагадаємо, Ювентус зацікавлений у трансфері Судакова.