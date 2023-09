Ексгравець Металіста Гомес продовжить кар'єру в Монці

Аргентинський півзахисник Папу Гомес продовжить кар'єру у Монці.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Італійський клуб збирається підписати аргентинця як вільного агента. 1 вересня він розірвав контракт з Севільєю.

35-річний гравець вже узгодив контракт з Монцою. Проходження медогляду також призначено.

🚨 Serie A side AC Monza are set to sign Papu Gómez as free agent after Caprari ACL injury. Deal agreed in principle.



Medical tests already booked, as per @SkySport — as Gómez left Sevilla on Deadline Day by terminating contract. pic.twitter.com/kzmmC7RRTd