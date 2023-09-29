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Ексгравець Металіста Гомес продовжить кар'єру в Монці

Гравець перейде на правах вільного агента
Сьогодні 10:33 129 0
Ексгравець Металіста Гомес продовжить кар'єру в Монці
#Монца, #Папу Гомес

Джерело - Чемпіон.

Аргентинський півзахисник Папу Гомес продовжить кар'єру у Монці.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Італійський клуб збирається підписати аргентинця як вільного агента. 1 вересня він розірвав контракт з Севільєю.

35-річний гравець вже узгодив контракт з Монцою. Проходження медогляду також призначено.

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