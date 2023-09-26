Ротань: В Олександрії є затримки зарплати, але це можна виправити

Гравцям Олександрії у матчі 1/8 фіналу Кубка України з Рухом (1:0) бракувало впевненості у їх діях.

Про це заявив тренер команди Руслан Ротань.

"Бракує впевненості, особливо молодим гравцям, тому важлива перемога. Після важких поразок треба було зібратися. Той, хто слабкий, опускає руки. І ми зібралися, сподіваюся, перемога додасть впевненості. Ми маємо багато молодих гравців, яким потрібно пройти через такі поразки, як було з "Чорноморцем" (1:5). Показали характер у кубковому матчі.

Затримки зарплати? Я не маю це коментувати, всі розуміють, яка ситуація в країні. Ми робимо свою справу, а керівництво – своє. Нехай є затримки, але це можна виправити. Завдання на сезон? Думаю, не варто на молодих гравців давити ще якимись вимогами. На них і так великий тиск.

Травми захисників? Двоє людей залишилося на позицію центрального. Зараз Єзерського готуватимемо", - сказав Ротань.