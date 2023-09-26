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Ротань: В Олександрії є затримки зарплати, але це можна виправити

Тренер оцінив перемогу у кубковому матчі
Сьогодні 18:26 206 0
Ротань: В Олександрії є затримки зарплати, але це можна виправити
#Олександрія, #Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

Гравцям Олександрії у матчі 1/8 фіналу Кубка України з Рухом (1:0) бракувало впевненості у їх діях.

Про це заявив тренер команди Руслан Ротань.

"Бракує впевненості, особливо молодим гравцям, тому важлива перемога. Після важких поразок треба було зібратися. Той, хто слабкий, опускає руки. І ми зібралися, сподіваюся, перемога додасть впевненості. Ми маємо багато молодих гравців, яким потрібно пройти через такі поразки, як було з "Чорноморцем" (1:5). Показали характер у кубковому матчі.

Затримки зарплати? Я не маю це коментувати, всі розуміють, яка ситуація в країні. Ми робимо свою справу, а керівництво – своє. Нехай є затримки, але це можна виправити. Завдання на сезон? Думаю, не варто на молодих гравців давити ще якимись вимогами. На них і так великий тиск.

Травми захисників? Двоє людей залишилося на позицію центрального. Зараз Єзерського готуватимемо", - сказав Ротань.

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