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Арсенал Зінченка зіграє з Тоттенгемом, Челсі Мудрика - з Астон Віллою: розклад матчів АПЛ

Розклад матчів 6-го туру АПЛ на 24 вересня
Сьогодні 09:22 392 0
Арсенал Зінченка зіграє з Тоттенгемом, Челсі Мудрика - з Астон Віллою: розклад матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 вересня, відбудеться п'ять матчів 6-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Арсенал Олександра Зінченка прийматиме Тоттенгем у дербі, Брайтон Роберто Де Дзербі зустрінеться з Борнмутом Іллі Забарного, а Челсі Михайла Мудрика зіграє з Астон Віллою.

Розклад матчів 6-го туру АПЛ на 24 вересня:

16:00 Арсенал - Тоттенгем

16:00 Брайтон - Борнмут

16:00 Ліверпуль - Вест Гем

16:00 Челсі - Астон Вілла

18:30 Шеффілд Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед

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