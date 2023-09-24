Арсенал Зінченка зіграє з Тоттенгемом, Челсі Мудрика - з Астон Віллою: розклад матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 24 вересня, відбудеться п'ять матчів 6-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Арсенал Олександра Зінченка прийматиме Тоттенгем у дербі, Брайтон Роберто Де Дзербі зустрінеться з Борнмутом Іллі Забарного, а Челсі Михайла Мудрика зіграє з Астон Віллою.
Розклад матчів 6-го туру АПЛ на 24 вересня:
16:00 Арсенал - Тоттенгем
16:00 Брайтон - Борнмут
16:00 Ліверпуль - Вест Гем
16:00 Челсі - Астон Вілла
18:30 Шеффілд Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед
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