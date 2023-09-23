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Козік та Келсі - у старті Шахтаря на матч з Рухом

Стали відомі стартові склади команд
Сьогодні 18:10 181 0
Козік та Келсі - у старті Шахтаря на матч з Рухом

Джерело - Чемпіон.

Рух зіграє з Шахтарем у матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги.

Стартові склади:

Рух: Ледвій, Сич, Дідик, Слюбик, Роман, Едсон, Таллес, Пастух, Квасниця, Климчук, Соломон

Запасні: Паньків, Лях, Мисик, Довгий, Альваренга, Холод, Федор, Притула, Плюман, Теслюк, Рунич

Шахтар: Різник, Гочолейшвілі, Козік, Ракицький, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Криськів, Зубков, Келсі, Судаков

Запасні: Рудько, Пузанков, Чигринський, Міроші, Конопля, Кастілло, Топалов, Очеретько, Назарина, Кащук, Сікан, В’юнник

Початок о 19:00 за київським часом.

Актуально: Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів

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