Жіноча збірна України поступилася Сербії у 1 турі Ліги націй

Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна України поступилася Сербії у межах 1-го туру групового етапу Ліги націй.
Матч завершився з рахунком 1:2.
Ліга націй УЄФА
1 тур, 22 вересня
Жіноча збірна України - жіноча збірна Сербії 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 20 Овдійчук, 1:1 - 64 Чанкович, 1:2 - 79 Дам'янович
Наступну зустріч українки проведуть проти Польщі.
Гра відбудеться у вівторок, 26 вересня. Початок о 19:00 за київським часом.
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