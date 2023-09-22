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Жіноча збірна України поступилася Сербії у 1 турі Ліги націй

Матч завершився з рахунком 1:2
Сьогодні 18:50 74 0
Жіноча збірна України поступилася Сербії у 1 турі Ліги націй

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України поступилася Сербії у межах 1-го туру групового етапу Ліги націй.

Матч завершився з рахунком 1:2.

Ліга націй УЄФА
1 тур, 22 вересня

Жіноча збірна України - жіноча збірна Сербії 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Овдійчук, 1:1 - 64 Чанкович, 1:2 - 79 Дам'янович

Наступну зустріч українки проведуть проти Польщі.

Гра відбудеться у вівторок, 26 вересня. Початок о 19:00 за київським часом.

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