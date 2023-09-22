УЄФА назвав претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі стартового туру групового етапу Ліги Європи, за підсумками яких УЄФА визначив кандидатів на звання найкращого гравця тижня у турнірі.

Про це повідомляє пресслжба УЄФА.

На нагороду претендують четверо футболістів:

захисник Ренна Адріан Трюффер — один гол, два відбори та вісім перехоплень у матчі проти Маккабі Хайфи (3:0);

вінгер Баєра Амін Адлі — один гол, п'ять створених моментів, одна гольова передача у грі з Гекеном (4:0);

півзахисник Спарти Ладислав Крейчи — два забиті м'ячі, 9 перехоплень і 90% точних передач у зустрічі проти Аріса (3:2);

нападник Аякса Карлуш Форбс — один гол, один створений момент та одна гольова передача у матчі з Марселем (3:3).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.