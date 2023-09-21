Барселона та Хаві близькі до продовження контракту

Новий контракт буде розрахований до літа 2025 року

Головний тренер Барселони підпише з каталонським клубом новий договір про співпрацю.

Про це повідомляє Diario Sport.

Новий контракт буде розрахований до літа 2025 року. Сторони уточнили останні деталі та вже підготували необхідну документацію.

Угода буде підписана найближчими годинами, якщо не станеться нічого непередбачуваного.

Раніше Барселона підписала новий контракт із захисником Бальде.

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