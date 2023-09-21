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Бутко: Не розумів, у що грає Зоря за Лалатовича

Бутко розповів про колишнього тренера Зорі
Сьогодні 18:38 215 0
Бутко: Не розумів, у що грає Зоря за Лалатовича
#Зоря Луганськ, #Ненад Лалатович

Джерело - Український футбол.

Колишній тренер Зорі Ненад Лалатович не покращував гру луганської команди.

Про це розповів захисник клубу Богдан Бутко.

"За Лалатовича я взагалі не бачив ніяких зрушень у грі, в якийсь бік покращення. Я сидів, дивився ігри і не розумів, у що команда грає. Коли Ненад тільки прийшов, то відразу нам заявив: "Я хочу грати в атакувальний футбол. Я завжди так граю". А за фактом цього не було. Ми грали у п'ять захисників. Кому і куди переміщуватися, куди бігти - нічого він футболістам не пояснював.

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Теорію він давав, але не було конкретики – індивідуальної роботи з гравцями, роботи по лініях. Я вважаю, якщо ти хочеш щось нове донести до людей, ти повинен на тренуваннях буквально водити гравців по полю за руку та показувати їм, куди переміщуватися", - сказав Бутко.

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