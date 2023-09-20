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Збірна Румунії зіграє наступний домашній матч без уболівальників

Свій наступний матч румуни зіграють 15 жовтня
Вчора 22:44 166 0
Збірна Румунії зіграє наступний домашній матч без уболівальників

Джерело - Федерація футболу Румунії.

Дисциплінарний комітет УЄФА покарав Федерацію футболу Румунії одним домашнім матчем без вболівальників через поведінку фанатів на грі з Косово (2:0).

Про це повідомляє Федерація футболу Румунії.

У першому таймі арбітр вирішив призупини гру через політичні скандування та банери "Косово – це Сербія" та "Бессарабія – це Румунія".

Свій наступний матч румуни зіграють 15 жовтня проти Андорри.

Місцева федерація вже оголосила, що дозволить відвідати цю гру дітям до 14 років.

Повідомлялося, що УЄФА відкрила справу проти федерацій футболу Румунії, Вірменії та Хорватії.

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