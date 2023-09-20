Тренер Бенфіки: Трубін зіграє проти Зальцбурга

Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін зіграє у у матчі Ліги чемпіонів проти Зальцбурга.

Про це розповів головний тренер португальського клубу Роджер Шмідт.

"Я дав Самуелю Соарешу можливість продемонструвати свій рівень, а Трубіну — звикнути до Бенфіки, адаптуватися до нових одноклубників.

Анатолій провів хорошу гру в суботу (проти Візели — 2:1). У нього було мало роботи, але це доля голкіпера Бенфіки. Зіграти 90 хвилин — добре для нього.

Він буде грати, він перший вибір у воротах. Я йому довіряю, і він готовий", — сказав Шмідт.