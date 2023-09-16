Чорноморець мінімально переграв Полісся в 7 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Чорноморець здобув мінімальну перемогу над Поліссям у межах 7-го туру УПЛ.
Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол на рахунку Олександра Васильєва.
Чемпіонат України - УПЛ
7 тур, 16 вересня
Чорноморець - Полісся 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 13 Васильєв
Чорноморець: Варакута – Брагару, Єрмаков, Гучек, Путря, Шпорн, Васильєв, Кузик (Авагімян, 74), Бойчук (Дада, 73), Ієде, Штогрін
Запасні: Шевченко, Білик, Хадіда, Бадібанга, Вакула
Полісся: Бойко, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Танковський, Крушинський (Кушніренко, 46), Янаков (Макуана, 46), Аріелсон (Грицук, 46), Назаренко (Козак, 74), Будківський
Запасні: Кудрик, Шастал, Огіря, Мустафаєв, Шаповал, Гітченко, Морозко, Поспєлов
Попередження: Шабанов 39, Смоляков 72, Грицук 81, Бойко 82
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