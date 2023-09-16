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Чорноморець мінімально переграв Полісся в 7 турі УПЛ

Єдиний гол у матчі забив Олександр Васильєв
Сьогодні 16:58 144 0
Чорноморець мінімально переграв Полісся в 7 турі УПЛ
#Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець здобув мінімальну перемогу над Поліссям у межах 7-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол на рахунку Олександра Васильєва.

Чемпіонат України - УПЛ
7 тур, 16 вересня

Чорноморець - Полісся 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 13 Васильєв

Чорноморець: Варакута – Брагару, Єрмаков, Гучек, Путря, Шпорн, Васильєв, Кузик (Авагімян, 74), Бойчук (Дада, 73), Ієде, Штогрін

Запасні: Шевченко, Білик, Хадіда, Бадібанга, Вакула

Полісся: Бойко, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Танковський, Крушинський (Кушніренко, 46), Янаков (Макуана, 46), Аріелсон (Грицук, 46), Назаренко (Козак, 74), Будківський

Запасні: Кудрик, Шастал, Огіря, Мустафаєв, Шаповал, Гітченко, Морозко, Поспєлов

Попередження: Шабанов 39, Смоляков 72, Грицук 81, Бойко 82

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