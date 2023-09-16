Рудько та Ракицький - у старті Шахтаря на матч з Оболонню

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар зіграє з київською Оболонню у матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Шахтар: Рудько, Азаров, Лемкін, Ракицький, Конопля, тепаненко, Судаков, Кащук, Зубков, Криськів, Сікан
Запасні: Пузанков, Твардовський, Топалов, Міроші, Козік, Назарина, Очеретько, Невертон, Кастілло, Егіналду, В’юнник, Келсі
Оболонь: Рибка, Прокопенко, Лук’янчук, Приймак, Вовкун, Мединський, Черненко, Дубко, Косовський, Суханов, Тарануха
Запасні: Федорівський, Кичак, Краснопір, Чернов, Груша, Нагієв, Карась, Осман, Фатєєв, Муха, Даниленко
Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом.
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