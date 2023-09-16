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Рудько та Ракицький - у старті Шахтаря на матч з Оболонню

Стартові склади матчу Шахтар - Оболонь
Сьогодні 16:18 199 0
Рудько та Ракицький - у старті Шахтаря на матч з Оболонню
#Оболонь, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зіграє з київською Оболонню у матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Шахтар: Рудько, Азаров, Лемкін, Ракицький, Конопля, тепаненко, Судаков, Кащук, Зубков, Криськів, Сікан

Запасні: Пузанков, Твардовський, Топалов, Міроші, Козік, Назарина, Очеретько, Невертон, Кастілло, Егіналду, В’юнник, Келсі

Оболонь: Рибка, Прокопенко, Лук’янчук, Приймак, Вовкун, Мединський, Черненко, Дубко, Косовський, Суханов, Тарануха

Запасні: Федорівський, Кичак, Краснопір, Чернов, Груша, Нагієв, Карась, Осман, Фатєєв, Муха, Даниленко

Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом.

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