Баварія презентувала комплект форми до Октоберфеста

Джерело - офіційний сайт Баварії.
Баварія презентувала форму, яка присвячена фестивалю Октоберфест, який щороку проводиться у Мюнхені.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Форму до цього свята мюнхенці представляють кожного року.
Цього разу комплект є блідо-зеленим та прикрашений малюнком гірської квітки. Замість звичайного логотипа клубу - ретро-емблема.
Сьогодні, 15 вересня, Баварія зіграє у цій формі вдома проти Баєра. Матч розпочнеться о 21:30 за київським часом.
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