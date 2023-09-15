Баварія презентувала комплект форми до Октоберфеста

Форму до цього свята мюнхенці представляють щороку

Джерело - офіційний сайт Баварії.

Баварія презентувала форму, яка присвячена фестивалю Октоберфест, який щороку проводиться у Мюнхені.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Форму до цього свята мюнхенці представляють кожного року.

Цього разу комплект є блідо-зеленим та прикрашений малюнком гірської квітки. Замість звичайного логотипа клубу - ретро-емблема.

Сьогодні, 15 вересня, Баварія зіграє у цій формі вдома проти Баєра. Матч розпочнеться о 21:30 за київським часом.

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