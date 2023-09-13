СК Дніпро-1 може влаштувати розпродаж гравців

СК Дніпро-1 залишився без єврокубкових доходів, тому може компенсувати втрати продажем важливих гравців.

Про це розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Взимку "вангую" якщо не глобальний, то поміркований розпродаж. Піхальонок – там клаусула 6 мільйонів. Я чув, що були пропозиції рівня Бельгії, Нідерландів, Португалії. Здається, була Легія, але й сильніші чемпіонати. І начебто СК Дніпро-1 був готовий його торгувати за 3-4 млн. Тому шанси у Піхальонка є.

Сваток – була пропозиція від Лудогорця за мільйон. Також були перемовини з Карпатами щодо Гуцуляка, але не зійшлися. У Гуцуляка контракт до 2024-го, але СК Дніпро-1 має зі свого боку пункт про продовження ще на один рік. Однобічна. У Олексія влітку був варіант з чемпіонату Бельгії, це був Льовен. Є інформація щодо Рубчинського. Ним цікавилась Славія, яка вибила СК Дніпро-1 з ЛЄ", – заявив Співаковський.