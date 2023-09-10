Наставник збірної Італії: Стан газону у Македонії позначився на гравцях

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті розчарований нічиєю команди в матчі кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії (1:1).

Про це заявив сам фахівець.

"Команда показала гідну гру, над якою можна працювати. Багато не дозволяли супернику, але й самим не вистачало терпіння для правильних передач, коли був час та простір. На жаль, суперник забив гол так пізно, що в нас не було часу відреагувати.

Потрібно вивчити цю гру і спробувати знайти способи її поліпшити, попрацювати над тими концепціями, які не спрацювали достатньо добре, тож перегляд матчу буде не менш цінним, ніж тренування.

Перед наступною грою доведеться зробити кілька змін у складі, бо стан газону позначився на гравцях", - сказав Спаллетті.