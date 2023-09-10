Збірна України відправилася до Італії без Тимчика

Олександр остаточно потрапив до лазарету

Джерело - УАФ.

Правий захисник збірної України Олександр Тимчик покинув розташування команди.

Про це повідомляє сайт УАФ.

Оборонець отримав травму перед матчем проти Англії, однак не встигне відновитися до наступного поєдинку з Італією. Він буде продовжувати заліковувати ушкодження в розташуванні Динамо.

Також у звіті УАФ йдеться, що у підопічних Реброва сьогодні було ранкове тренування.

Після заняття футболісти пообідають та вирушать до аеропорту. Далі на них очікує двогодинний переліт до Італії.

Наступне тренування збірна проведе в понеділок о 19:00. Це буде відкрита сесія на стадіоні Сан-Сіро.

Уже 12 вересня Україна зійдеться у виїзному поєдинку з Італією у Мілані. Старт зустрічі запланований на 21:45 за київським часом.