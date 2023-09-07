Екснападник Шахтаря перейшов у турецький клуб

Оларенважу Кайоде знайшов новий клуб

Джерело - Чемпіон.

30-річний нігерійський центрфорвард Оларенважу Кайоде став гравцем турецького Генчлербірлігі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

З новим клубом Кайоде підписав повноцінний дворічний контракт.

До Генчлербірлігі нігерієць перебрався на правах вільного агента, статус якого отримав влітку цього року після завершення терміну дії контракту із Шахтарем.

Другу половину минулого сезону Кайоде відіграв у оренді за турецький Умранієспор, забивши 3 м'ячі в 11 поєдинках.

Шахтар купив Кайоде у Манчестер Сіті за 3 мільйони євро влітку 2018 року, проте починаючи із 2019-го форвард виступав за різні турецькі команди на правах оренди.