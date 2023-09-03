Форвард Жирони Артем Довбик продовжує процес адаптації в новому клубі.

Про це розповів головний тренер команди Мічел.

"Він все ще перебуває в процесі адаптації, але це гравець, який тримає м'яч спиною до воріт та забезпечує безперервність. Нам потрібно від нього більше, тому що він робить дуже добрі відкривання.