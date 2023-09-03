Форвард Жирони Артем Довбик продовжує процес адаптації в новому клубі.
Про це розповів головний тренер команди Мічел.
"Він все ще перебуває в процесі адаптації, але це гравець, який тримає м'яч спиною до воріт та забезпечує безперервність. Нам потрібно від нього більше, тому що він робить дуже добрі відкривання.
Довбик розуміє, що ми маємо використовувати його у своїх інтересах. Він дуже важливий гравець для нас, як з погляду безперервності, так і з погляду глибини", - сказав Мічел
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