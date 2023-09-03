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Концерн Ред Булл заблокував можливість свого клубу продати гравця у московський клуб

Сьогодні 15:41 219 0
Концерн Ред Булл заблокував можливість свого клубу продати гравця у московський клуб

Джерело - UA-футбол.

Австрійський концерн Ред Булл не дозволив своєму підопічному клубу Брагантіно (Бразилія) продати футболіста в московський цска.

Про це повідомляє Globo.

Компанія наклала вето на переговори щодо трансферу лівого захисника Жунінью Капішаби. ЦСКА готовий був заплатити 5,5 мільйонів євро.

Основною причиною такого рішення стали міжнародні санкції, котрі наразі нависли над росією через її повномасштабне вторгнення в Україну. Переговори були припиненні через юридичні обмеження потенційної угоди.

Брагантіно відмовився від коментарів цього інциденту.

Цікаво, що Жунінью навіть встиг попрощатися зі своїми партнерами по команді на початку цього тижня. Він уже був готовий приєднатися до московського клубу.

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