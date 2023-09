У колишнього півзахисника Металіста Папу Гомеса є пропозиція від клубу із Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Чемпіон світу-2022 узяв час на роздуми.

Нагадаємо, аргентинець став вільним агентом.

Papu #Gomez has received a rich bid from a Saudi’s Club. The argentinian player reflecting… #transfers 🇸🇦