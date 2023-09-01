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Металіст 1925 орендував захисника Шахтаря

Металіст 1925 підсилився захисником
Сьогодні 21:12 196 0
Металіст 1925 орендував захисника Шахтаря
#Металіст 1925, #Футбольні трансфери, #Шахтар

Джерело - metalist1925.com.

Металіст 1925 взяв в оренду захисника Шахтаря Мар'яна Фарину.

Про це повідомила пресслужба харківського клубу.

Угода розрахована до кінця сезону. У Металісті 1925 буде виступати під 74-м номером.

20-річний Фарина за юнацьку команду Шахтаря провів 45 матчів, у яких відзначився 3 голами.

За основний склад дебютував у заключному матчі минулого сезону проти Ворскли та вже цього сезону зіграв проти Вереса. Основна позиція - центральний захисник, може також зіграти зліва у захисті.

Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 отримає нових власників.

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