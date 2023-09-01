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Гюнеш: Українські команди зараз в біді, як і Динамо зокрема

Шенол Гюнеш прокоментував перемогу над Динамо
Сьогодні 19:24 454 0
Гюнеш: Українські команди зараз в біді, як і Динамо зокрема
#Бешикташ, #Гюнеш, #Динамо Київ

Джерело - tribuna.com.

Бешикташ заслужено переміг Динамо у плей-оф кваліфікації Ліги конференцій.

Про це розповів головний тренер турецького клубу Шенол Гюнеш.

"Добре, що команда показала на полі те, що ми готували. Заслужено перемогли. Перевага в рахунку повинна була бути більшою. Усі наші футболісти старалися зіграти дисципліновано та виконати план на гру. Всі рухалися та допомагали один одному.

Українські команди зараз в біді, як і Динамо зокрема. Побажав їм покращення, особливо Луческу. У них тяжкі часи. У команді хороші футболісти, команда старається грати, але ми завадили їй. У першому матчі ми більше дозволили показати Динамо", - сказав Гюнеш.

Нагадаємо, Динамо не звільнить Луческу після вильоту з єврокубків.

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