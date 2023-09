Челсі та Баварія продовжують вести переговори щодо трансферу Трево Чалоби.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Мюнхенський клуб вже надіслав лондонцям нову пропозицію щодо оренди 24-річного англійця, який вже дав свою згоду на перехід.

EXCL: Trevoh Chalobah deal, not off at all as Bayern are still negotiating with Chelsea. New proposal sent to make deal happen on straight loan 🚨🔴 #DeadlineDay



Discussions continue, FC Bayern are confident.



Chalobah gave his green light to the move.