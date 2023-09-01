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Жеребкування групового етапу Ліги конференцій-2023/24: Як це було

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Жеребкування групового етапу Ліги конференцій-2023/24: Як це було
#Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

Група A  Група B Група С Група D
Лілль Гент Динамо Загреб Брюгге
Слован Маккабі Тель-Авів Вікторія Буде-Глімт
Олімпія Зоря Астана Бешикташ
Клаксвік Брєйдаблік Балкані Лугано
Група E Група F Група G Група H
АЗ Алкмар Ференцварош Айнтрахт Фенербахче
Астон Вілла Фіорентина ПАОК Лудогорець
Легія Генк ГІК Спартак Трнава
Зринські Чукарички Абердін Норшелланн

Жеребкування групового етапу Ліги конференцій завершено!

До групи із Зорею, Гентом та Маккабі Тель-Авів відправляється ісландський Брєйдаблік.

Зоря відправляється до групи B!

Половина команд вже дізналися свої групи і час переходити до третього кошика, де знаходиться луганська Зоря.

Церемонія жеребкування розпочалася.

Джорджо Маркетті на сцені і нам пояснюють регламент жеребкування.

Також переможець Євро-2004 Траянос Деллас візьме участь у сьогоднішній церемонії.

Легенда Вест Гема Марк Нобл допомагатиме проводити жеребкування.

Нам демонструють найкращі моменти минулого розіграшу ЛК, яку виграв Вест Гем.

Незабаром Зоря дізнається своїх суперників у груповому етапі Ліги конференцій.

Жеребкування групового етапу Ліги конференцій сезону-2023/24 відбудеться 1 вересня у Монако. Початок церемонії - о 15:30 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію події.

Процедура

  • У жеребкуванні візьмуть участь 32 клуби: 22 переможці раунду плей-оф Ліги конференцій та 10 команд, що перейшли з Ліги Європи за підсумками раунду плей-оф
  • Усі 32 клуби перед жеребкуванням поділять на чотири кошики, по вісім команд у кожному, відповідно до рейтингу клубних коефіцієнтів на початок сезону та принципів Комітету УЄФА з клубних змагань
  • Команди розділять на вісім груп по чотири - у кожному квартеті буде по одному представнику кожного кошика
  • Клуби з однієї асоціації не можуть потрапити до однієї групи. Про інші обмеження буде оголошено перед жеребкуванням.

Команди

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Допис, поширений UEFA Europa Conference League (@europacnfleague)

Груповий етап

Груповий етап відбудеться з 21 вересня до 14 грудня. Переможці груп виходять до 1/8 фіналу, а володарі других місць зіграють у стикових матчах із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Європи.

Дати

1-й тур - 21 вересня

2-й тур - 5 жовтня

3-й тур - 26 жовтня

4-й тур - 9 листопада

5-й тур - 30 листопада

6-й тур - 14 грудня

Жеребкування стикових матчів відбудеться 18 грудня.

Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/23 відбудеться 29 травня 2024 року на стадіоні Святої Софії в Афінах.

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