Жеребкування групового етапу Ліги конференцій-2023/24: Як це було

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Жеребкування групового етапу Ліги конференцій завершено!

До групи із Зорею, Гентом та Маккабі Тель-Авів відправляється ісландський Брєйдаблік.

Зоря відправляється до групи B!

Половина команд вже дізналися свої групи і час переходити до третього кошика, де знаходиться луганська Зоря.

Церемонія жеребкування розпочалася.

Джорджо Маркетті на сцені і нам пояснюють регламент жеребкування.

Також переможець Євро-2004 Траянос Деллас візьме участь у сьогоднішній церемонії.

Легенда Вест Гема Марк Нобл допомагатиме проводити жеребкування.

Нам демонструють найкращі моменти минулого розіграшу ЛК, яку виграв Вест Гем.

Незабаром Зоря дізнається своїх суперників у груповому етапі Ліги конференцій.

Жеребкування групового етапу Ліги конференцій сезону-2023/24 відбудеться 1 вересня у Монако. Початок церемонії - о 15:30 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію події.

Процедура

У жеребкуванні візьмуть участь 32 клуби: 22 переможці раунду плей-оф Ліги конференцій та 10 команд, що перейшли з Ліги Європи за підсумками раунду плей-оф

Усі 32 клуби перед жеребкуванням поділять на чотири кошики, по вісім команд у кожному, відповідно до рейтингу клубних коефіцієнтів на початок сезону та принципів Комітету УЄФА з клубних змагань

Команди розділять на вісім груп по чотири - у кожному квартеті буде по одному представнику кожного кошика

Клуби з однієї асоціації не можуть потрапити до однієї групи. Про інші обмеження буде оголошено перед жеребкуванням.

Команди

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Груповий етап

Груповий етап відбудеться з 21 вересня до 14 грудня. Переможці груп виходять до 1/8 фіналу, а володарі других місць зіграють у стикових матчах із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Європи.

Дати

1-й тур - 21 вересня

2-й тур - 5 жовтня

3-й тур - 26 жовтня

4-й тур - 9 листопада

5-й тур - 30 листопада

6-й тур - 14 грудня

Жеребкування стикових матчів відбудеться 18 грудня.

Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/23 відбудеться 29 травня 2024 року на стадіоні Святої Софії в Афінах.