Почеттіно: Джексон має величезний потенціал

Джерело - tribuna.com.
Нападник Челсі Ніколас Джексон має потенціал, щоб стати одним із найкращих форвардів ліги.
Про це розповів головний тренер лондонського клубу Маурісіо Почеттіно.
"Ніколас Джексон має величезний потенціал, щоб стати одним з найкращих нападників. Таких гравців, як він, нелегко знайти.
Його робоча етика вражає. У нього є потенціал стати великим нападником, але йому потрібен час та простір для розвитку.
Його якості просто фантастичні", — сказав Почеттіно.
Нагадаємо, футболіста було придбано у Вільярреала за 37 млн євро.
Раніше Челсі без Мудрика розібрався з Лутоном у 3 турі АПЛ.