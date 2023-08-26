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Почеттіно: Джексон має величезний потенціал

Нападник забив гол у матчі з Лутоном
Сьогодні 14:52 197 0
Почеттіно: Джексон має величезний потенціал
Фото - Getty Images
#Челсі, #Маурісіо Почеттіно, #Ніколас Джексон

Джерело - tribuna.com.

Нападник Челсі Ніколас Джексон має потенціал, щоб стати одним із найкращих форвардів ліги.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Маурісіо Почеттіно.

"Ніколас Джексон має величезний потенціал, щоб стати одним з найкращих нападників. Таких гравців, як він, нелегко знайти.

Його робоча етика вражає. У нього є потенціал стати великим нападником, але йому потрібен час та простір для розвитку.

Його якості просто фантастичні", — сказав Почеттіно.

Нагадаємо, футболіста було придбано у Вільярреала за 37 млн євро.

Раніше Челсі без Мудрика розібрався з Лутоном у 3 турі АПЛ.

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