Почеттіно: Джексон має величезний потенціал

Нападник Челсі Ніколас Джексон має потенціал, щоб стати одним із найкращих форвардів ліги.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Маурісіо Почеттіно.

"Ніколас Джексон має величезний потенціал, щоб стати одним з найкращих нападників. Таких гравців, як він, нелегко знайти.

Його робоча етика вражає. У нього є потенціал стати великим нападником, але йому потрібен час та простір для розвитку.

Його якості просто фантастичні", — сказав Почеттіно.