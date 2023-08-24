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Ярмоленко не увійшов до заявки Динамо на матч з Бешикташем

До заявки киян не потрапив Андрій Ярмоленко
Сьогодні 18:52 332 0
Ярмоленко не увійшов до заявки Динамо на матч з Бешикташем
#Бешикташ, #Динамо Київ, #Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє з турецьким Бешикташем у першому матчі четвертого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону 2023/24 років.

Головний тренер киян Мірча Луческу визначився зі стартовим складом команди:

Динамо: Бущан, Дубінчак, Сирота, Попов, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Волошин, Караваєв, Буяльський, Ванат

Запасні: Нещерет, Малиш, Вівчарено, Дячук, Біловар, Бражко, Рамадані, Шепелєв, Перріс, Діалло, Царенко, Беніто

До заявки киян не потрапив Андрій Ярмоленко.

Матч розпочався о 20:00 за київським часом.

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