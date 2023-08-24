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Русин перейде у Сандерленд

Назарій Русин покине Зорю
Сьогодні 14:10 194 0
Русин перейде у Сандерленд
#Назарій Русин, #Сандерленд, #Футбольні трансфери, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Форвард Зорі Назарій Русин перейде у Сандерленд.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Вказано, що клуби узгодили умови переходу, в тому числі терміни по виплатах суми трансферу і відсоток з перепродажу.

На самого гравця невдовзі чекає медогляд і підписання контракту. Він буде розрахований на 4 роки з можливістю подовження ще на 1.

Русин стане другим українцем у Чемпіоншипі. За Свонсі виступає Микола Кухаревич.

Раніше повідомлялося, що Русин пропустить матч проти Славії через пошкодження.

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