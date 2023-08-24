Джерело - Чемпіон.
Форвард Зорі Назарій Русин перейде у Сандерленд.
Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.
Вказано, що клуби узгодили умови переходу, в тому числі терміни по виплатах суми трансферу і відсоток з перепродажу.
На самого гравця невдовзі чекає медогляд і підписання контракту. Він буде розрахований на 4 роки з можливістю подовження ще на 1.
Русин стане другим українцем у Чемпіоншипі. За Свонсі виступає Микола Кухаревич.
Раніше повідомлялося, що Русин пропустить матч проти Славії через пошкодження.