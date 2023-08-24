Назарій Русин покине Зорю

Джерело - Чемпіон.

Форвард Зорі Назарій Русин перейде у Сандерленд.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Вказано, що клуби узгодили умови переходу, в тому числі терміни по виплатах суми трансферу і відсоток з перепродажу.

На самого гравця невдовзі чекає медогляд і підписання контракту. Він буде розрахований на 4 роки з можливістю подовження ще на 1.

Русин стане другим українцем у Чемпіоншипі. За Свонсі виступає Микола Кухаревич.

Раніше повідомлялося, що Русин пропустить матч проти Славії через пошкодження.