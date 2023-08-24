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Зоря зіграє зі Славією: розклад матчів кваліфікації Ліги Європи

Розклад матчів кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні 09:28 314 0
Зоря зіграє зі Славією: розклад матчів кваліфікації Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Відбудуться перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи сезону 2023/24 років.

Розклад матчів четвертого раунду кваліфікації Ліги Європи на 24 серпня:

20:00 Славія Прага - Зоря 

20:00 Хекен - Абердін 

21:00 Динамо Загреб - Спарта Прага 

21:00 Лудогорець - Аякс 

21:00 Олімпія Любляна - Карабах

21:30 Рояль Уніон СЖ  - Лугано 

21:30 Слован Братислава - Аріс 

21:45 Клаксвік - Шериф 

22:00 ЛАСК - Зріньскі 

22:00 Олімпіакос Пірей - Чукарічкі 

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