Зоря зіграє зі Славією: розклад матчів кваліфікації Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Відбудуться перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи сезону 2023/24 років.
Розклад матчів четвертого раунду кваліфікації Ліги Європи на 24 серпня:
20:00 Славія Прага - Зоря
20:00 Хекен - Абердін
21:00 Динамо Загреб - Спарта Прага
21:00 Лудогорець - Аякс
21:00 Олімпія Любляна - Карабах
21:30 Рояль Уніон СЖ - Лугано
21:30 Слован Братислава - Аріс
21:45 Клаксвік - Шериф
22:00 ЛАСК - Зріньскі
22:00 Олімпіакос Пірей - Чукарічкі
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