Мілан оголосив про перехід Пеллегріно

Мілан підсилився захисником

Аргентинський центральний захисник Марко Пеллегріно перейшов з Платенсе у Мілан.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт гравця розрахований до 30 червня 2028 року. За нову команду він виступатиме під 18-м номером.

21-річний футболіст є вихованцем Платенсе. Він провів 17 матчів за першу команду і забив 1 гол.

Мілан заплатив за гравця 3,5 млн євро.

Нагадаємо, Марсель зацікавлений в оренді вінгера Мілана.

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