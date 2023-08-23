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Мілан оголосив про перехід Пеллегріно

Мілан підсилився захисником
Сьогодні 10:16 265 0
Мілан оголосив про перехід Пеллегріно
#Мілан, #Футбольні трансфери

Джерело - acmilan.com.

Аргентинський центральний захисник Марко Пеллегріно перейшов з Платенсе у Мілан.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт гравця розрахований до 30 червня 2028 року. За нову команду він виступатиме під 18-м номером.

21-річний футболіст є вихованцем Платенсе. Він провів 17 матчів за першу команду і забив 1 гол.

Мілан заплатив за гравця 3,5 млн євро.

Нагадаємо, Марсель зацікавлений в оренді вінгера Мілана.

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