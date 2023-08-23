Мілан оголосив про перехід Пеллегріно

Джерело - acmilan.com.
Аргентинський центральний захисник Марко Пеллегріно перейшов з Платенсе у Мілан.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт гравця розрахований до 30 червня 2028 року. За нову команду він виступатиме під 18-м номером.
21-річний футболіст є вихованцем Платенсе. Він провів 17 матчів за першу команду і забив 1 гол.
Мілан заплатив за гравця 3,5 млн євро.
Нагадаємо, Марсель зацікавлений в оренді вінгера Мілана.
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